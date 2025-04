Il lupo Vision campione europeo

Vision, cane da lupo di Saarloos dell’allevamento Lupi di Anubi di Vincenzo Pezzella e Mariarosaria Tortora, a Montelupone, ha vinto i titoli di campione europeo e migliore di razza all’European Dog Show di Brno (Repubblica Ceca). Non tradisce il nome con cui è stato battezzato dagli allevatori, che significa appunto visione dei valori e ideali dell’allevamento. Nato il 23 gennaio 2023, ha vinto il primo titolo Junior Latin Winner a 11 mesi, nel 2024 si è aggiudicato i titoli di giovane campione italiano di bellezza, Enci Winner, Latin Winner e Top Dog giovani, "L’intento del nostro allevamento – ha detto Pezzella – è produrre soggetti frutto di una selezione etica che preservi la loro salute, poi l’estetica e l’equilibrio caratteriale. Siamo orgogliosi del lavoro fatto dal proprietario Verio Cardoni, che ha saputo creare una relazione di fiducia con Buck (come è chiamato in casa). Sono felice quando i nostri cuccioli trovano famiglie che li sanno crescere e amare".