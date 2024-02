"Il Maceratese ha fatto ’cantare’ lo Sferisterio e i suoi tanti borghi"

Sanremo vetrina unica per il territorio maceratese, in particolare per l’entroterra terremotato, secondo Enzo Marinelli, consigliere regionale della Lega. " Il Villagio Marche al Festival, situato a Villa Ormond, non solo ha fatto da cassa di risonanza alle nostre eccellenze, dallo Sferisterio alla Sinclinale Camerte, ma le ha proposte in un contesto speciale per il target più difficile da raggiungere, quello dei giovani a cui guardiamo con grande interesse". La bellezza dei borghi e la storia imprenditorale-culturale del territori hanno fatto bella mostra durante la settimana sanremese. "Il Maceratese - aggiunge Marinelli - è stato lanciato in grandissimo stile con una campagna promozionale a tutto campo senza precedenti grazie alla sinergia tra Camera di commercio e la Regione. Lo Sferisterio e il suo cartellone hanno un ruolo centrale nel computo degli arrivi (nel 2023 un +10% di presenze straniere) e stiamo lavorando con la nostra filiera di governo ad una legge, relatrice l’on. Giorgia Latini, per equipararlo agli altri festival per status e finanziamenti nazionali".