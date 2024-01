Il Maceratese resiste alla crisi

"È verosimile ritenere che le crisi 2008-2009 e 2012-2013 abbiano sicuramente ridotto e fiaccato la platea delle imprese manifatturiere presenti in Italia, ma abbiano rafforzato la tenuta e le performance di quelle rimaste sul mercato che, rispetto alle concorrenti straniere, hanno superato con maggiore slancio gli effetti negativi provocati dalla crisi pandemica del 2020-2021". È quanto rilevato dall’Ufficio studi della Cgia in una recente indagine relativa al peso della manifattura in Italia nel periodo 2007-2022, quindici anni vissuti "pericolosamente", i più difficili per gran parte dei paesi occidentali. "La grande recessione del 2008-2009, la crisi dei debiti sovrani del 2012-2013, la pandemia del 2020-2021 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avvenuta nel 2022 hanno profondamente cambiato il volto della nostra economia", evidenzia la Cgia. In questo contesto il valore aggiunto reale dell’attività manifatturiera italiana è sceso dell’8,4%, tra i principali paesi europei solo la Spagna (- 8,9%) ha fatto peggio. Le Marche sono andate complessivamente peggio, visto che il valore aggiunto è passato dai 10,7 miliardi del 2007 ai 9,7 del 2022, con un calo del 9,7%. Un quadro negativo all’interno del quale, però, la provincia di Macerata ha "tenuto botta": il valore aggiunto riferito all’industria è passato da 1,846 miliardi del 2007 a 1,994 del 2021, segnando una crescita dell’8%, anche se nella graduatoria generale è sempre al 50esimo posto, quello di quindici anni prima. Meglio fanno la provincia di Pesaro (38esimo posto) e quella di Ancona (29esimo posto). In picchiata le province di Fermo e Ascoli: la prima scivola al 73esimo posto, la seconda al 76esimo.