Il maestro Calisti alla mostra mercato modenese di arte contemporanea

Ci sarà anche il maestro maceratese Stefano Calisti alla 21ª edizione della mostra mercato di arte moderna e contemporanea che inizia oggi a Modena e si concluderà domenica 19 ottobre. L’iniziativa offre la possibilità agli 80 espositori di entrare in contatto diretto con collezionisti ed esperti del settore e conoscere anche le molteplici tendenze dell’arte. In altre parole, è un qualcosa di più di una mostra dove sarà presente una selezione ragionata il cui obiettivo è dare luce alle diverse correnti artistiche, dalle emergenti fino a quelle più influenti.

Ebbene, Calisti esporrà i suoi dipinti, noti anche per i bei colori, con la prestigiosa Galleria Real Arte di Montegranaro che da anni presenta il maestro maceratese al pubblico internazionale in diverse esposizioni ma anche in dirette televisive. Anche in questa particolare occasione Calisti presenterà il paesaggio marchigiano contraddistinto da squillanti colori e un’opera materica dedicata al mare Adriatico. Tra i soggetti preferiti da Calisti c’è il paesaggio, in particolare quello marchigiano rappresentato da colori vivaci, e si può dire che il maestro sia un ambasciatore della regione perché le sue opere sono presenti in collezioni private nei cinque continenti. Ha partecipato con successo alla 54ª Biennale di Venezia a cura di Vittorio Sgarbi e Giorgio Grasso, oltre a mostre ed esposizioni collettive.