Il maestro Marco Mencoboni: "Dal rock alle melodie barocche, la musica mi ha portato a Malta"

"A Malta sto coltivando da tempo un progetto su Abos, così come ho fatto in passato sul maceratese Peranda". Il clavicembalista e organista maceratese Marco Mencoboni è spesso impegnato a effettuare ricerche in archivi e non sono mancate le sorprese. "Come quando nel 1993 – ricorda – quando per la prima volta ho letto l’introduzione al Cantar lontano nel volume di Ignazio Donati conservato a Bologna. In quelle righe ho avuto la risposta ai tanti quesiti sull’esecuzione della musica rinascimentale e barocca".

Mencoboni, in cosa consiste la prassi del Cantar lontano che lei ha riscoperto e valorizzato?

"È una pratica vocale nata nelle Marche nel 1612 che consisteva a fare cantare le 4-5 voci di una cappella musicale sparse lungo le chiese, nascoste e lontano l’una dall’altra".

Allora le chiese erano attrezzate per questo tipo di pratica?

"Certo. Si prenda ad esempio la chiesa di San Paolo a Macerata dove gli interpreti salivano sulle cantorie sistemate lungo l’edificio, e cantavano: l’effetto è pazzesco, tipo di supersorround e per 15 anni ho organizzato nelle Marche il Festival del Cantar Lontano".

Una pratica che ancora oggi porta avanti?

"Sì, è in programma un grande concerto in Olanda ad agosto".

Lei nel 2010 ha diretto a Macerata il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, si aspettava che la sua città natale la chiamasse più spesso?

"In quel periodo era nato un bellissimo progetto con Pizzi sul compositore maceratese Giuseppe Peranda (1626-1675), amato da Bach che aveva trascritto la sua musica. È stata trovata negli archivi di Kromeriz una sua Messa importantissima mai eseguita. C’era andato un mio collega quando si è imbattuto in quella partitura, mi ha mandato uno scatto quando ho notato la Messa di cui Bach aveva fatto una trascrizione un arrangiamento per se stesso. Una volta avuto il permesso dalle autorità ho avuto in poco tempo le foto della partitura di quella composizione che si pensava fosse andata persa".

Come mai quel progetto non ha avuto un seguito?

"Dopo le conferenze stampa è calato l’interesse dei vari amministratori su questo grande compositore maceratese, del quale è stato trovato l’atto di battesimo nella cattedrale, e che aveva avuto successo diventando molto famoso e ricco".

Qual è il suo ruolo nel teatro Manoel de la Valletta?

"Sono stato il direttore artistico e coordinatore musicale del Monteverdi Project iniziato nel 2017, che quattro anni dopo è seguito dall’agenzia governativa Festivals Malta trasformandosi in Abos Project, dal nome di un grande musicista maltese".

Così si è messo a spulciare i vari archivi?

"Ho fatto un profondo lavoro di ricerca negli archivi maltesi il cui patrimonio di musica barocca è molto ricco, essendovi una consolidata tradizione. Durante la pandemia ho trovato 40 composizioni inedite di Abos nei vari archivi mondiali".

Come è nata la collaborazione con il teatro Manoel?

"Kenneth Zammit Tabona, direttore artistico del teatro Manoel, stava cercando uno specialista del settore che fosse anche un esperto di trascrizione e ricerca negli archivi di musica antica".

Come mai a Malta c’è questo interesse?

"Perché lì il barocco è di casa".

Come spiega che la musica rinascimentale e barocca, di cui è un esperto, è un genere poco apprezzato in Italia a differenza di altre nazioni?

"Non direi proprio così: in Italia si tengono almeno 10 festival importanti di musica barocca, perché c’è una frenetica riscoperta del nostro patrimonio, siamo la culla di questo repertorio".

Lei è stato subito attratto da questa musica?

"Da ragazzo suonavo in un gruppo rock, che è una grande palestra musicale, e c’era il chitarrista Nicola Basilico che amava la musica del ‘600. Mi piacevano quei pezzi che suonava con la chitarra elettrica".

Lei ha studiato al Conservatorio di Pesaro, come mai ha scelto l’organo?

"A 15 anni ho sostenuto l’esame di ammissione e sono stato preso con un voto molto alto. La commissione esaminatrice vide le mie mani e mi disse che avrei avuto una carriera garantita se avessi scelto l’organo. All’inizio ne ero dispiaciuto, ma dopo due mesi al Conservatorio mi sono appassionato del repertorio del 500, 600 e 700".

Da ragazzo come è riuscito a portare avanti gli studi allo Scientifico e quelli al Conservatorio di Pesaro?

"Con molto studio, fatica e passione. Due volte a settimana andavo a Pesaro, c’era un accordo con gli insegnanti perché non fossi interrogato il giorno dopo. Il treno era il posto dove studiavo, dove si parlava con un gruppo di giovani diretti come me al Conservatorio. Era un treno di legno carico della nostra passione e sogni".