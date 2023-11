Il maestro Marotti conquista la giuria al "Praesepium Meeting 2023"

Ennesimo grande riconoscimento per il maestro presepaio Umberto Marotti, originario di Porto Potenza, che ha sbaragliato la 36° edizione del Premio presepistico internazionale "Praesepium Meeting 2023", a Geraci Siculo (in provincia di Palermo), vincendo sia la sezione presepe classico che presepe pasquale. E si tratta di un importante concorso organizzato con cadenza biennale dall’Opera Internazionale Praesepium Historiae Ars Populi, in collaborazione con il Centro nazionale di coordinamento e animazione "Storici, Artisti e Presepisti d’Italia" e l’associazione culturale regionale "Amici del Presepio delle Madonie e Sicilia", patrocinato dal Comune di Geraci Siculo e dai Borghi più Belli d’Italia. Marotti ha così partecipato sia nella sezione "Presepe Classico" che nella sezione "Presepe Pasquale". Proprio in quest’ultima, la giuria gli ha assegnato il primo premio assoluto come miglior presepe "per l’eccezionale allestimento a carattere pasquale, per la fedeltà alle fonti sacro-scritturali, impreziosito da una perfetta animazione meccanica dei personaggi e dei vari quadri della Natività – si legge nella motivazione - con incastonati antichi mestieri. Eccellenti l’ambientazione tipica della Palestina, le scenografie e gli effetti speciali". Non solo: la giura gli ha assegnato pure il premio per la migliore caratterizzazione presepiale tradizionale e il premio speciale per i 55 anni del Presepe dei Vicoli Marinari di Porto Potenza, ormai divenuto un "must" insieme ai diorami della Passione di Cristo.