Il maggiore Dell’Avvocato ai saluti

Dopo 42 anni di servizio, il maggiore Serafino Dell’Avvocato si è congedato dall’Arma dei carabinieri. Per salutare i colleghi, l’ufficiale ha organizzato un brindisi in caserma al quale hanno voluto partecipare superiori, colleghi, magistrati e anche il prefetto Flavio Ferdani e il questore Vincenzo Trombadore, il procuratore Giovanni Narbone e i sostituti Claudio Rastrelli e Stefania Ciccioli. Con loro il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Candido, i comandanti delle Compagnie di Camerino e Tolentino, il capitano Angelo Faraca e il maggiore Giulia Maggi, e poi gli ufficiali e i colleghi che hanno voluto salutare il maggiore Dell’Avvocato. L’ufficiale era arrivato a Macerata come comandante del Nucleo operativo a marzo del 2021, dopo essere partito da Monte San Giusto per indossare la divisa nel 1981. Dopo il corso alla Scuola Sottufficiali a Velletri e Firenze, ha prestato servizio a Torino, al Reparto operativo carabinieri tutela patrimonio artistico di Roma, consentendo tra l’altro il rientro in Italia dalla Svizzera di reperti archeologici del valore di oltre 100 miliardi di lire, oggetto poi di una mostra al Quirinale. Poi ha prestito servizio a Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare, Fermo e infine Macerata. Laureato in scienze dell’amministrazione, ha una lunga serie di premi e benemerenze, e si è guadagnato sempre la stima e il rispetto di superiori, colleghi e cittadini. In particolare, per quanto riguarda l’attività a Macerata il comandante interregionale Podgora di Roma gli ha inviato una lettera di apprezzamento per le indagini che avevano permesso di denunciare tre persone, accusate di aver raggirato una donna portandole via 30mila euro.