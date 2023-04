Il Magma si tinge di rosso con 5 progetti dei giovani

di Lorena Cellini

Dalla Cina di Mao Tse-tung al cinema cubano, dai movimenti studenteschi del ’68 al circo polacco passando per le locandine dei quotidiani. C’è tutto questo nel lavoro grafico che, da oggi, sarà in mostra al museo del manifesto, il Magma di Civitanova Alta, frutto della collaborazione con l’Isia di Urbino, l’Istituto superiore per le industrie artistiche, una delle eccellenze in materia in Italia. Protagonisti gli studenti del biennio specialistico in ’Comunicazione e design per l’editoria’ e del corso di ’Progettazione grafica dell’immagine’ tenuto dal professor Mauro Bubbico. L’Isia di Urbino è considerato il più importante istituto di alta formazione in Italia per la progettazione grafica ed editoriale. I suoi studenti hanno fatto campo base al Magma per raccontare e valorizzare diversi fondi del museo che annovera un patrimonio di 30.000 manifesti. L’esposizione, che oggi alle 17 verrà inaugurata e che resterà aperta fino al 14 maggio, è il risultato del lavoro, durato alcuni mesi, di venticinque studenti divisi in cinque gruppi, che hanno firmato altrettanti progetti: A Taste of CubaManifesti del cinema cubano, CyrkIl Circo Polacco, Oriente RossoPropaganda e censura nella Cina di Mao, Come MarmellataLa grafica d’urgenza nei movimenti studenteschi e operai dal ’68, ABC 18688 e altreCivette e letteratura combinatoria negli strilli dei quotidiani locali.

"Si sancisce che il Magma è una sponda naturale per gli studenti. Siamo un loro punto di riferimento", sottolinea Enrico Lattanzi, direttore del Magma, orgoglioso di aver tenuto a battesimo questo rapporto tra scuola e museo, di cui parla come di "una esperienza incredibile che ci ha aperto anche a un percorso con l’Università di San Marino".

I progetti che aprono la mostra saranno ‘A taste of Cuba’ e ‘Cyrk’: il primo concentrato sula rivoluzione castrista vista attraverso i manifesti del cinema cubano, il secondo uno sguardo invece sull’arte circense nella Polonia del primo dopoguerra, con immagini degli artisti, degli animali a di un mondo di luci e fantasia.

Dal 29 aprile poi ecco al via l’esposizione su ‘Oriente Rosso’, che analizza gli effetti e le conseguenze della propaganda e della censura durante il regime di Mao in Cina.

Dal 6 maggio spazio a ‘Come marmellata’, manifesti, slogan, fotografie e grafica scaturiti dalle proteste e dai sentimenti dei moti studenteschi e operai a Parigi, a Civitanova e a Urbino.

Infine, ‘Abc 18688 e altre’ dal 13 maggio, con civette e letteratura combinatoria sul linguaggio usato negli strilli dei quotidiani locali.

Gli studenti coinvolti nel lavoro e autori dei progetti sono Melina Aspridis, Claudia Auricchio, Dario D’Alessio, Dario Danielli, Matteo Mariangioli, Martina Negroni, Aurora Pelaggi, Sara Rombaldoni, Roberto Schneeberger, Gabriele Serrau, Francesca Somaini, Monica Vecchiato, Emma Watson-Dombre.