Il Magma si trasforma per Marilyn Monroe

di Lorena Cellini

Il Magma celebra Marilyn Monroe. Da questo sabato al 6 agosto, nelle sale del museo della grafica e del manifesto di Civitanova Alta sarà il trionfo dell’attrice statunitense, mito di tante generazioni. ‘L’immortale diva’ il titolo della manifestazione che propone foto, immagini e memorabilia – anche con una sezione Hot Room interamente dedicata ai suoi nudi – tratti dalla collezione privata di Mario Capozucca, alias Sem il Vaccaro, che in Marilyn ha sempre avuto una musa ispiratrice. "Una passione – racconta – nata negli anni ’80 quando, in viaggio per lavoro negli Usa, conobbi Andy Warhol e partecipai a una sua personale su Marilyn Monroe". Da lì un amore che ha continuato a coltivare per l’attrice, modella, cantante di cui nel 2026 cadrà il centenario della nascita, morta sessanta anni fa, nel 1962, a soli 36 anni, trovata senza vita nel letto della sua abitazione. Il suicidio fu la versione ufficiale, ma sulla vicenda ha sempre aleggiato il mistero di un complotto dei Kennedy. "L’hanno ammazzata", dice sicuro Capozucca. L’esposizione del Magma, curata insieme a Nuova Cartacanta e a DinamicArt Studio-Milano, propone "anche un percorso emozionale per sottolineare che la più grande diva ispiratrice di molti è sempre nei cuori di tutti", dice Enrico Lattanzi, direttore del Magma. "L’obiettivo – spiega – è veicolare iconografia e immagini di una diva che ha caratterizzato il novecento attraverso il prezioso materiale di Capozucca, un civitanovese che da commesso di un negozio di abbigliamento, con il marchio Sem il Vaccaro dagli anni ’70, è stato già prima di Fiorucci, e anche poi, ai livelli più apprezzati della moda, espressione della cultura materiale del nostro territorio civitanovese". Da Lattanzi anche un appello al mecenatismo: "Mi rivolgo ai nostri imprenditori. Escano dal guscio e finanzino la cultura". L’iniziativa è stata presentata a palazzo Sforza, presente l’assessore al Turismo Manola Gironacci: "Felice di questo progetto che valorizza Civitanova Alta e un grazie a Lattanzi, anima della cultura e dell’arte nella nostra città". Sulla mostra c’è il patrocinio di Regione e Comune di Civitanova. L’ingresso è libero e l’orario di apertura è dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; chiuso la domenica e il lunedì. L’inaugurazione si terrà sabato alle 18.30 in piazza Garibaldi nella città Alta. Info: [email protected], [email protected]