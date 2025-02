"Il male di ridere", appuntamento con i medici Mosca e Casadei

Domani, alle 16.30, la Sala Mari del Museo dell’Umorismo di Tolentino ospita "Il male di ridere", con due dottori, Franco Casadei di Cesena e il tolentinate Andrea Mosca (foto). "Non è un gesto di derisione – spiegano gli organizzatori del circolo culturale Colsalvatico – la raccolta di strafalcioni che i due medici hanno compiuto ascoltando i loro pazienti nei lunghi anni di professione, pubblicandoli ognuno in un proprio libro".

Il Circolo Colsalvatico, che da più di un ventennio propone "L’umorismo, un modo di guardare la realtà", ha pensato al loro incontro, "perché è interessante capire come la capacità di cogliere l’ironia nella realtà, anche quella non sempre desiderata, aiuti a stare di fronte al male, provocando un sorriso che fa sentire meno soli". Scorrendo le pagine dei due autori, la risata non potrà essere trattenuta.

"Non c’è una distanza, una volontà di affermare una superiorità verso il paziente, piuttosto una gratitudine "per il bene dato e per il bene ricevuto" negli anni della professione medica – prosegue il circolo -. Casadei lo dice esplicitamente, Mosca lo fa scoprire dalla lettura: nel far sorridere noi e gli stessi loro pazienti, in fondo c’è il voler condividere lo stesso "desiderio di essere uomini fino in fondo".

Casadei ha scritto: "Perle(?) e pirlate (!) Aforismi, paradossi e patacate" (Società Editrice il Ponte Vecchio con illustrazioni di Romano Buratti), mentre Mosca "La diabete, la diapele, liapete. Il vernacolo maceratese alla prova della terminologia medica" (Anonima Compagnie Indipendenti con illustrazioni dal Museo internazionale dell’Umorismo di Tolentino).