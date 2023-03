Il management sportivo americano illustrato da coach Kris Ward

I ragazzi del progetto sport dell’Ite “Gentili” hanno incontrato Kris Ward, coach di calcio femminile e allenatore capo del Washingon Spirit nella National Women’s Soccer League, vincitore del campionato 2021. Durante l’incontro moderato da Dario Marcolini, direttore atletico dell’US Filottranese, gli studenti hanno potuto approfondire le tematiche relative al management sportivo di un team e l’organizzazione delle squadre americane. Le professoresse di Lingua inglese, Eleonora Ottaviani e Maya Scheggia, hanno preparato gli studenti per questo evento, tanto che a fine conferenza si sono cimentati nelle domande in lingua inglese nella specifica dello ’American English’. Ne è scaturito un dialogo spontaneo e fruttuoso che ha arricchito le conoscenze e le competenze degli studenti. Soddisfatte per la riuscita dell’evento la referente del progetto sport, professoressa Paola Galli, e soprattutto la dirigente Alessandra Gattari in quanto occasioni come queste sono esperienze molto utili per i giovani.