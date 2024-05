"Il manutentore di anime", il libro di Laura Pisani domani da "Giunti al Punto"

Domani, alle 18 nella libreria Giunti al Punto di corso Matteotti, Laura Pisani presenterà il suo libro "Il manutentore di anime". Relatore sarà la consigliera comunale Romina Leombruni. Il libro racconta la storia di Pierre, 38enne agente immobiliare, che vive un’esistenza tranquilla. Un giorno, riceve una telefonata dalla Francia. Un medico di una clinica psichiatrica gli comunica che Amélie, la madre che Pierre credeva morta, è deceduta. La telefonata lo catapulta in un mondo terribile e ignoto: Amélie, infatti, a insaputa del figlio e per volontà del marito, è stata per 25 anni ricoverata in una clinica perché malata di mente. La storia porterà il lettore a seguire Pierre nel suo percorso di crescita che lo farà diventare un uomo capace di amare.