Il maratoneta pellegrino. Lambertucci è entrato in Francia

A due settimane dalla partenza dal santuario della Santa Casa di Loreto, Ulderico Lambertucci nel fine settimana appena trascorso ha attraversato il confine tra Italia e Francia e ha superato la prima metà del suo itinerario verso Lourdes. L’ultramaratoneta di 78 anni, partito da Loreto, continua la sua corsa nel nome di Maria fino a Lourdes, dove secondo il programma dovrebbe arrivare nel giorno della Domenica delle Palme. Dopo essersi lasciato alle spalle l’Umbria e la Toscana, negli ultimi giorni ha attraversato tutta la Liguria percorrendola da est a ovest, privilegiando le vie lungo il mare, anche per evitare i continui saliscendi collinari. Nel Parco nazionale delle Cinque Terre ha visitato il santuario di Nostra Signora di Soviore, il più antico di tutta la Liguria a oltre 460 metri sul livello del mare. Nell’attuale edificio sacro, che risale al quattordicesimo secolo, è custodita un’immagine della Vergine Maria, venerata come patrona della diocesi di La Spezia, e di fronte ad essa Ulderico si è raccolto in preghiera. Qualche altro giorno di viaggio, tra corsa e camminata, e Lambertucci ha raggiunto il confine tra Italia e Francia, nella zona tra Ventimiglia e Menton, superando i controlli della polizia francese raccontando loro della sua "impresa" che unisce sport e devozione religiosa. Non è mancata la pioggia, che ha rallentato un po’ la corsa. Ma nonostante tutto, Lambertucci ha continuato a tenere la media di oltre 50 chilometri al giorno. A Nizza, Lambertucci si è fermato nella basilica di Nostra Signora dell’Assunzione dove ha partecipato alla celebrazione della messa domenicale, accolto dal sacerdote Franklin Parmentier che lo ha benedetto alla fine della liturgia. Il viaggio, lungo 1400 chilometri, continua. "Il mio arrivo è previsto tra due settimane circa, se Dio vuole, come sempre – ha commentato Labertucci prima di rimettersi in cammino -. Speriamo vada tutto bene, come è andato fino ad ora. Fino ad ora, nessun problema, a parte un temporale, violentissimo, prima di Imperia: mi ero bagnato tutto, dalla punta dei piedi fino ai capelli, che non porto più".