Il maratoneta Vagnoli quinto a Bucarest

Successo di Luigi Vagnoli ai campionati mondiali di maratona di Bucarest, in Romania. Con il tempo di 2 ore 54 minuti e 25 secondi, il podista civitanovese ha ottenuto un ottimo quinto posto per la categoria M60, percorrendo la media di 4’06’’ al chilometro. Una prestazione che ripaga il lavoro svolto in settimana: "Ho fatto – dice Vagnoli – notevoli sacrifici negli ultimi due mesi, macinando la media di 120 chilometri alla settimana. Come nella vita, anche nello sport, se ci credi e perseveri i risultati arrivano. Vorrei aggiungere il buon risultato ottenuto della mia fidanzata, Laura Amaranti, nella medesima gara: nella categoria F 45 si è piazzata all’ottavo posto, percorrendo il tracciato in un tempo di 3.34’36’’.