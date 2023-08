Il mare come salvezza per i ragazzini ucraini

di Ennio Ercoli

Tandem della solidarietà a favore di un gruppo di 37 ragazzi ucraini con genitori e accompagnatori da oggi, a cura della Diocesi di Macerata e della Caritas di Civitanova, organismo della Diocesi fermana. In pratica si tratta della quasi metà degli ottanta giovani e adulti accompagnatori che hanno potuto assaporare un po’ di svago e spensieratezza estiva in tempi di guerra, grazie alla ospitalità possa in essere da varie Diocesi delle Marche. Da oggi, in arrivo da Ascoli, attiva questa staffetta che permetterà agli ospiti della martoriata Ucraina di vivere dei momenti al mare e in Oratorio dal Salesiani di Civitanova, mentre a Macerata sono stati trovati gli alloggi per la permanenza. In spiaggia, nello stabilimento Croce del Sud, i giovani potranno usufruire di spazi concessi, mentre l’accoglienza e la vigilanza sarà assicurata dall’associazione Le Tate junior fondata da Maria Rosa Berdini. Tutto è stato potuto mettere in piedi grazie allo sforzo congiunto – nonostante le ferie estive – di parrocchie, associazioni e volontari. Predisposti giochi, animazioni e laboratori musicali. Utilissimo l’apporto del Consorzio Oltre. La comitiva proviene dalle città di Nikopol e Kryvy Rih nel Dnipropetrovsk, zone fortemente colpite dal conflitto. Molto soddisfatta della rapida mobilitazione di giovani, per questa catena marchigiana della solidarietà internazionale, da parte della fontespinate Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas di Fermo: "Non è il frutto di una momentanea emozione, ma da una vissuta e consapevole sensibilità umana e cristiana vissuta come esperienza personale. Civitanova si conferma città viva e vitale, aperta agli altri, con un senso della "comunità" che si può constatare con mano. L’obiettivo di tutti garantire agli amici ospiti un momento di spensieratezza e di fraternità". In questa iniziativa, come in altre che ci potrebbero essere, non si può non sottolineare le potenzialità complementari tra Civitanova e Macerata. I soli 25 chilometri di distanza permettono di coordinate facilmente momenti al mattino in riviera e pomeridiani e serali a Macerata. Vogliamo ricordare che sin dai primi mesi di guerra a Civitanova hanno trovato accoglienza, da connazionali già insediati in città da anni, parecchi cittadini avvolti dalla bandiera "giallo blu". Inoltre una sola persona, la professoressa Viviana De Marco, attraverso le sue conoscenze e amicizie presso associazioni e parrocchie, in quei giorni febbrili, era riuscita a facilitare la collocazione di una quarantina di ucraini.