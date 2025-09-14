"Il mare è cambiato, dobbiamo proteggerlo"

Sul tema delle sfide ecologiche si misura Fondazione Carima, che ha promosso "Mare Superum. Sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità marina". L’importanza di proteggere un patrimonio ambientale sottoposto ai pericoli dei cambiamenti climatici, inquinamento, pesca intensiva e nuove specie aliene il senso del forum, spiegato dal presidente della fondazione Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, con l’obiettivo di stimolare un momento di confronto e riflessione sul carattere strategico di questa risorsa, rivolto tanto agli amministratori locali e ai professionisti dei settori agroalimentare, ristorativo e turistico quanto all’intera comunità provinciale.

Peppone Calabrese, conduttore televisivo e imprenditore, ha condotto l’equipaggio attraverso "sostenibilità, biodiversità e cura". La prima relatrice è stata Donatella Bianchi, giornalista e scrittrice, da trenta anni al timone del programma Rai Linea Blu. "Ho visto – ha detto – il Mediterraneo cambiare completamente. Dove c’erano ricchezza di specie ittiche e biodiversità oggi si pescano plastica e rifiuti. Il lavoro di sensibilizzazione e comunicazione fatto in questi anni non basta. Occorre proteggere il mare dall’inquinamento, dal cambiamento climatico e dall’eccessivo sfruttamento attraverso scelte consapevoli e azioni concrete".

Roberto Danovaro, docente dell’Università Politecnica delle Marche e considerato tra i più autorevoli scienziati marini al mondo, ha chiesto "azioni urgenti per trasformare questo nel decennio del ripristino ecologico e avviare un’economia autenticamente rigenerativa". Presenza istituzionale quella di Chiara Boncompagni, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, che ha parlato della pesca come "una ricchezza messa a rischio da quote europee, periodi di fermo biologico e nuove specie aliene. La guardia costiera è il punto di riferimento per la sostenibilità della pesca in Italia per proteggere la biodiversità marina, garantire trasparenza, tracciabilità della filiera e condizioni di lavoro corrette".

Provocatorio lo chef stellato Moreno Cedroni con il suo intervento su "Risotto ai rifiuti di mare" per denunciare "il problema delle isole di plastica immerse nel fondo dei mari, generate dalle correnti marine. Ricoperte dalle alghe, vengono mangiate dai pesci e poi arrivano a noi". Toccanti le parole dell’atleta civitanovese Alessandro Gattafoni, testimonial-paziente della Lega fibrosi cistica che, grazie alle sue imprese in kayak, ha acceso un faro sulla sua malattia che in Italia colpisce 6mila persone. "Al mare – ha detto – non interessano i tuoi problemi. Il mare è equo, è caos perfetto e la mia più grande soddisfazione è poter competere alla pari con gli altri".