Il mare in burrasca non rovina la Pasquetta. I ristoranti fanno il pieno di giovani e famiglie

Una giornata ventosa con una leggera foschia e qualche goccia di pioggia non ha fermato i tanti che per la Pasquetta hanno raggiunto la costa per godersi momenti di relax e spensieratezza. Anche a dispetto di un mare sempre in burrasca, il litorale ha fatto registrare le sue consuete e numerose presenze, con famiglie e comitive accorse già nelle prime ore della mattinata. Scoccata l’ora di pranzo, tavole piene e imbandite nei tanti chalet che non si sono fatti trovare impreparati per l’occasione. "Se avessi avuto a disposizione altri trecento tavoli, probabilmente li avrei colmi di commensali – dice Mirco Ciavattini del ristorante ‘Il veneziano’ –, ma ciò che più mi rincuora è l’atteggiamento positivo degli umbri, che sono tornati a riempire la nostra città. La sensazione è che, negli ultimi anni, qualcuno di loro avesse deciso di spostarsi in altri lidi per via dei prezzi molto alti, proposti da alcuni colleghi. In realtà, a Civitanova ci sono numerose opportunità e questo lo hanno compreso, facendo gradito ritorno".

Tuttavia, restano le annose questione dei "parcheggi e della viabilità – spiega Ciavattini –: un cliente mi ha confessato che per arrivare da Foligno a Montecosaro impiega lo stesso tempo che da Montecosaro al mio ristorante, dovendosi imbattere nel traffico e nella ricerca di uno stallo. Su questo bisogna lavorare". C’è chi è venuto sul lungomare per la consueta passeggiata, oppure per divertirsi a ritmo di musica. "Al ristorante – dice Alessandro Napoleoni de ‘La Croce del sud’ – abbiamo avuto il pienone, poi, nel pomeriggio siamo andati avanti con la festa organizzata. Nonostante l’incognita meteo, da queste parti il movimento era notevole già alle 9 del mattino".

Con il clima, "è andata più che bene – esulta Marco Scarpetta di ‘Raphael beach’ – rispetto a quanto si temeva. A pranzo si è vista una bella clientela, tra giovani e famiglie. In tanti provenivano dal circondario, ma molti sono stati anche gli umbri e qualcuno che dal nord Italia ha approfittato del weekend lungo". Quanto agli alberghi, è interessante quanto fa notare Stefano Mei dell’Hotel Velus: "Fino a due settimane fa – confessa – avevamo tutte le camere prenotate, poi, a causa delle previsioni negative, sono arrivate quasi trenta disdette per i tre giorni. Tuttavia, ne sono giunte altre last minute e alla fine la situazione si è ripristinata: sicuramente un buon segno". La provenienza dei clienti? "Moltissimi – conclude Mei – dall’Umbria, direi l’80%, ma ci sono anche gruppi da Roma". Bene anche l’ultimo giorno di International Street Food, il festival del cibo di strada in scena al Varco sul mare.