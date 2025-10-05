"Il mare sotto lo chalet. Palm Beach a rischio"

"Il maltempo dei giorni scorsi ha aggravato l’erosione a Scossicci e adesso l’acqua del mare è arrivata sotto al mio chalet. Ma quanto dobbiamo aspettare prima che partano i lavori per la realizzazione delle nuove scogliere? Ho così paura che il Palm Beach crolli per la terza volta, che non riesco nemmeno a dormire di notte". Si dice davvero preoccupata Anna Procaccini, storica titolare dello stabilimento balneare Palm Beach, dopo le recenti mareggiate che si sono abbattute sul litorale nord di Porto Recanati. Allo stesso tempo non può nascondere la propria rabbia, visto che il suo chalet fu divorato dalla furia del mare per ben due volte: la prima nel 1986 e la seconda nel 2014.

"Ormai le onde sono arrivate a ridosso della scala di cemento che collega il lungomare Scarfiotti con la spiaggia della mia concessione – spiega Procaccini –. Non solo: l’acqua è ormai sotto al mio balneare e ha scoperto i due pali di sostegno, così come sulla spiaggia c’è un dislivello di almeno un metro perché la sabbia è stata portata via dal maltempo. Ma quello che mi fa arrabbiare ancor di più è che non sono partiti i lavori per costruire le nuove scogliere a difesa della costa di Scossicci, nonostante l’intervento sia stato aggiudicato".

Ed è qui che si concentrano le perplessità dell’operatrice balneare. "Già ci sono grossi ritardi, perché da oltre due anni la Regione ha stanziato i fondi per i lavori – osserva Procaccini –. Tant’è che l’altro giorno ho telefonato alla senatrice portorecanatese Elena Leonardi, e lei mi ha riferito che l’intervento per le scogliere dovrebbe cominciare a stretto giro. Però è ora di muoversi: devo per caso aspettare che il mio chalet crolli per la terza volta? A oggi Scossicci è un quartiere dove la spiaggia sta sempre di più scomparendo, mentre le case si stanno deprezzando".