Il maresciallo Piermanni omaggiato da un video della scuola Corridoni

Ricevuti a Palazzo Sforza gli studenti del Corridoni, autori di un video sul maresciallo dei carabinieri Sergio Piermanni. Il lavoro è visibile sulla rete degli archivi del Ministero della Cultura. L’assessore Barbara Capponi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli studenti e dai loro docenti, in un’ottica di partecipazione alla storia della comunità cittadina, grazie all’iniziativa ministeriale "Tracce di memoria", promossa per ricordare donne e uomini che dopo il 1946 hanno dato la vita per combattere la criminalità organizzata e difeso la democrazia. Presenti all’incontro anche la signora Giovanna Paoloni Piermanni e il presidente Anc Civitanova, Roberto Ciccola. Gli studenti hanno raccontato la storia di Piermanni ucciso – davanti alla stazione il 18 maggio 1977 – da una "banda di malviventi", che avevano progettato svariate rapine nella zona. "È stata l’occasione – ha detto Capponi – per riflettere di valori, obiettivi e senso della vita". Gli studenti hanno effettuato una "ricostruzione storica" dei tragici avvenimenti e sono stati coordinati dai professori Francesca Cantori, Maria Silenzi, Barbara Gibellieri e Massimiliano Peppoloni. "Con questa ricerca i ragazzi – ha concluso Ciccola – hanno contribuito a tenere alta la memoria".Ennio Ercoli