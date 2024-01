Il marito le porta via i due figli: "Venite con me, lei è una demone"

Un uomo avrebbe abbandonato la moglie gravemente malata e, con la complicità della nuova compagna le avrebbe portato via i figli di 11 e 7 anni, facendo loro credere che la mamma stava male perché era un demone e che la malattia era una punizione divina. Una storia dell’orrore quella per cui sono sotto processo un 52enne e una 59enne di un centro del Maceratese, accusati di sottrazione di minori, e solo lui di abbandono di incapace, maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza. I fatti sarebbero avvenuti nel 2019, ma in seguito altri episodi ancora più allarmanti si sarebbero verificati, per i quali la procura ha aperto un secondo fascicolo. Dal 2019, quando la moglie aveva scoperto di avere una malattia molto seria, il marito avrebbe iniziato a tormentarla, insultandola anche quando c’erano i bambini, dicendole che era una madre incapace, picchiandola, ripetendole "era meglio se ti buttavi dal balcone" o "dormi di fianco a una persona che ti ammazzerebbe", o persino "la malattia è una punizione del Signore". Usando come pretesto le condizioni di salute della moglie, il marito l’avrebbe convinta a rinunciare a tutte le somme investite a favore di lui, che poi avrebbe vuotato e chiuso il conto cointestato. Dopo averle impedito alcune cure, modificando anche un referto, a marzo del 2020 lui se ne sarebbe andato di casa. E con la scusa sempre del suo stato di salute e della pandemia, avrebbe portato via i figli affidandoli a quella che era diventata una amica di famiglia, la 59enne, conosciuta come persona molto religiosa. La moglie sarebbe rimasta quindi sola, senza soldi e senza i figli. Finita la pandemia, avrebbe chiesto subito che i bambini tornassero da lei, ma a quel punto sarebbe emerso che il marito e la 59enne avevano una relazione, e che entrambi avrebbero deciso di tenersi i bambini. Disperata, la madre aveva provato in ogni modo a riprendersi i figli, senza risultati. Così aveva denunciato tutto. In udienza preliminare, però, il giudice Domenico Potetti aveva prosciolto i due imputati. Allora il pm Rosanna Buccini aveva fatto appello e la corte di Ancona ha disposto l’imputazione coatta. Così la coppia è finita sotto processo. Ieri, dopo la prima udienza, il giudice Federico Simonelli ha rinviato a dicembre l’esame dei testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo. Per la mamma e i due bambini si sono costituiti parti civili gli avvocati Tiziano Luzi e Maria Squillaci. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Marco Massei. Nel frattempo, i figli sono stati allontanati dal padre e dalla compagna. E hanno raccontato cosa sarebbe accaduto dopo il distacco dalla madre. La 59enne li avrebbe convinti che la loro mamma era un demonio, cattiva e gelosa di lei, per questo il Signore l’avrebbe punita con la malattia. La donna avrebbe picchiati i bambini se cercavano la madre; "Io parlo con gli angeli e con Gesù – avrebbe detto -, e loro mi hanno detto che tu hai fatto il cattivo e devo punirti". Su questi e altri comportamenti, le indagini sono ancora in corso.