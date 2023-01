"Il massacro di Pamela resta una ferita aperta"

di Chiara Gabrielli "Siamo qui tutti insieme, oggi, non solo per ricordare quello che è accaduto a Pamela, una ferita per la città che resta aperta, ma per combattere contro il grande male del nostro tempo, l’indifferenza". Sono le parole del sindaco Sandro Parcaroli che, insieme con i rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e delle forze dell’ordine, ha reso omaggio, nel quinto anniversario dell’omicidio, alla memoria di Pamela Mastropietro, 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Oseghale. La cerimonia, ieri ai giardini Diaz, ha visto riunite le istituzioni per un momento di ricordo e di riflessione: è stata anche l’occasione per la piantumazione di un mandarino giapponese e un agazzino, due piante sempreverdi, accanto alla targa posta in ricordo della ragazza, vicino all’ingresso principale dei giardini. "Oggi siamo qui come amministrazione comunale per esprimere la nostra vicinanza ai familiari – ha sottolineato Parcaroli – e anche per combattere come comunità, tutti uniti, affinché si abbia sempre memoria di questi fatti". Ai giardini Diaz, il 30 gennaio del 2018, Pamela, scappata il giorno prima dalla comunità Pars di Corridonia, incontrò Oseghale, che quello stesso giorno la portò a casa sua, in via Spalato, dove la uccise, portando poi...