Il massacro di via Spalato. Niente sconti per Oseghale, ora l’ergastolo è definitivo

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, il 35enne nigeriano accusato del macabro omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro. La sentenza arrivata nel tardo pomeriggio di ieri è ora definitiva, e mette la parola fine ai fatti tragici che iniziarono dal pomeriggio del 29 gennaio 2018, quando la ragazza si allontanò dalla Pars di Corridonia, e terminarono la mattina del 31, quando i suoi poveri resti furono trovati in due trolley abbandonati a Casette Verdini di Pollenza.

Pamela era arrivata a Corridonia nella speranza di superare due problemi, un disturbo della personalità e la tossicodipendenza. Ma il pomeriggio del 29 gennaio fuggì dalla Pars e riuscì ad arrivare a Macerata. Il treno per Roma però era già partito, così la ragazza fu ospitata da un tassista e la mattina dopo tornò alla stazione, purtroppo però anche quel treno era già andato. Così la giovane si mise in cerca di una dose di eroina e arrivò ai giardini Diaz, dove incontrò Oseghale, nigeriano espulso dai progetti di accoglienza che viveva di spaccio. Lui le trovò la dose e la invitò nella sua mansarda in via Spalato. Lì però la ragazza fu violentata, uccisa con due coltellate al fianco e poi fatta a pezzi, lavata con la candeggina in profondità, chiusa in due trolley. Le valigie furono ritrovate la mattina seguente, lungo una strada fuori Casette Verdini. Quel pomeriggio, Oseghale fu accusato. La mansarda era pulitissima, ma il luminol rivelò le tracce di sangue.

L’autopsia accertò che Pamela era morta per le coltellate ricevute e non di overdose, e che aveva avuto un rapporto sessuale non protetto con Oseghale. In primo grado e in appello, la corte d’assise condannò il nigeriano all’ergastolo per omicidio e violenza sessuale. In Cassazione però, due anni fa, i giudici ritennero poco motivata la condanna per la violenza: bisognava spiegare bene perché quel rapporto non fosse consensuale, come sosteneva l’imputato. Così gli atti sono tornati alla corte d’appello bis di Perugia, che ha confermato l’ergastolo, e ieri infine in Cassazione. Il sostituto procuratore generale Maria Francesca Loi ha insistito per la condanna: "Nella ricostruzione dei fatti è smentito che il rapporto sessuale fosse avvenuto nel sottopasso vicino ai giardini, ed è pacifico e motivato che si è verificato nell’abitazione. Non c’è spazio per diverse ricostruzioni", ha concluso. "La violenza sessuale è l’unico movente dell’omicidio", ha aggiunto l’avvocato Marco Valerio Verni, parte civile per la famiglia e zio della ragazza uccisa. Gli avvocati difensori Gramenzi e Matraxia hanno invece insistito sull’impossibilità di provare quel reato. Senza l’aggravante della violenza, Oseghale avrebbe potuto avere una rilevante riduzione della pena.

Ma nel tardo pomeriggio i giudici hanno emesso la sentenza definitiva, condannando l’imputato all’ergastolo. Oseghale, detenuto a Forlì e assente ieri a Roma, ha sempre sostenuto che Pamela avrebbe avuto un rapporto sessuale con lui, in cambio dell’eroina, e sarebbe stata un’overdose poi a ucciderla. Ma la sua versione è stata smentita dai numerosi elementi emersi durante le indagini e nel processo.