Il Mastro formatore grande opportunità per il settore edile

Un Mastro formatore artigiano per accrescere la qualità che il territorio sarà capace di proporre. E’ questa la figura istituita nell’ambito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato. "Una novità – sottolinea Confartiginato imprese Macerata Ascoli Piceno e Fermo che ha già avviato una campagna informativa - che valorizza il ruolo dell’imprenditore e che può rappresentare una grande opportunità. "Si tratta di una figura che fa risaltare e certifica le esperienze e le competenze acquisite in anni di operatività sul campo", commenta Stefano Foresi, responsabile interprovinciale del settore edilizia. "Il Mastro formatore artigiano – prosegue - è un riconoscimento che qualifica e che rappresenta anche un valore aggiunto spendibile sul mercato. Non solo. In futuro sarà preso in considerazione per docenze nei vari corsi professionali di categoria. Insomma, si aprono tante possibilità dietro questo profilo e confidiamo che il percorso verrà seguito da un sempre maggior numero di imprese". Sul sito www.confartigianatoimprese.org (sezione "categorie edilizia") tutte le info.