Il Matelica in piena crisi. Esonerato mister Santoni

"La società sportiva Matelica Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giuseppe Santoni. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". È il laconico comunicato con cui il club della presidente Sabrina Orlandi ha comunicato ieri, dopo le 19, la notizia del "divorzio" con il tecnico che tanto bene aveva iniziato questo campionato. La crisi era nell’aria dopo il doppio passo falso compiuto nelle due recenti trasferte consecutive, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta interna di domenica contro il Montefano. Mister Santoni, dunque, lascia il Matelica nella parte medio-bassa della classifica, con 18 punti all’attivo, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Chi prenderà ora il suo posto sulla panchina biancorossa? Nel momento in cui scriviamo non c’è nulla di ufficiale, la società – terminata la riunione di ieri pomeriggio – è rimasta abbottonata. Fra i nomi circolati in queste ore c’è anche quello di Ettore Ionni, già secondo allenatore del Tolentino. Notizie certe si sapranno a breve, perché il tempo stringe: alle porte incombe il derby esterno proprio col Tolentino dell’ex Paolo Passarini, artefice del successo in Promozione nella passata stagione. È lecito aspettarsi anche qualche movimento di mercato, sia in entrata, sia in uscita.

m. g.