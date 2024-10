Il Matelica ritrova bomber Iori e sale al terzo posto: "Col Fano un’ottima partita"

Il Matelica è tornato da Fano con una vittoria che lo proietta al terzo posto in classifica a soli due punti dalla capolista Maceratese. Il poker calato in riva all’Adriatico soddisfa molto l’allenatore Giuseppe Santoni: "Abbiamo fatto un’ottima partita approcciandola nella maniera giusta e con il massimo rispetto per l’avversario, il quale nelle ultime partite ha dato segnali di ripresa facendosi valere. Inoltre i quattro gol che abbiamo realizzato sono stati di ottima fattura. Siamo stati bravi a finalizzare al meglio le azioni che abbiamo creato". Poi il mister parla anche dei singoli: "Si sono confermati ancora una volta in rete Bagnolo e Veneroso – spiega – ed è tornato al gol il nostro capitano Iori. Sono contento anche per Daniele Aquila". Insomma, note positive per questo Matelica che viaggia a gran velocità grazie a un gruppo di giocatori che rappresenta un "mix" di esperienza ed entusiasmo. Il primo fattore dovuto ai "senatori", il secondo ai tanti ragazzi inseriti in organico. "Sono felice per l’esordio di Polli, classe 2007, altro ragazzo del nostro settore giovanile – rimarca l’allenatore Santoni –. Avevo in mente già da tempo di farlo debuttare e finalmente sono riuscito a premiarlo. In ogni caso, la squadra si sta allenando molto bene e stanno uscendo i frutti del lavoro che svolgiamo in settimana". Ora, dopo il giorno di riposo, ripartono gli allenamenti in vista del prossimo match casalingo contro l’Atletico Mariner che è penultimo in classifica con 4 punti. Altra sfida da vincere per mettere fieno in cascina.

m. g.