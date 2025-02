Il mattatoio a rischio chiusura: "Nessuna risposta dalla politica"

"Il mattatoio di Villa Potenza non deve morire". L’allarme è lanciato da Coldiretti Marche, Coldiretti Macerata e Bovinmarche, l’associazione che rappresenta oltre 650 allevatori di bovini, ovini e suini e che nei mesi scorsi era stata protagonista del salvataggio della struttura, unica in regione ad avere i requisiti per lavorare le carni da conferire a Coop. Ma il mattatoio è nuovamente a rischio.

"La politica deve prendere una posizione chiara su questo tema. Abbiamo già interrogato la Regione, il sindaco Sandro Parcaroli e la Provincia ma ancora non abbiamo ricevuto risposte concrete e progetti tangibili – afferma la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni –. Il territorio non può restare senza un mattatoio per la lavorazione delle carni: è una necessità essenziale per il settore zootecnico locale. Non possiamo più attendere. Se non arriverà una presa di posizione chiara e risolutiva, siamo pronti a mobilitarci".

Sono circa 600 le aziende zootecniche che si rivolgono al mattatoio di Villa Potenza per la macellazione dei propri capi. Altrimenti, per chi conferisce a Coop, l’alternativa è andare a Teramo o Faenza, con il relativo aumento dei costi, senza considerare la perdita di qualità dovuta allo stress del bestiame durante il trasporto.

Nata negli anni ‘90, la struttura ha avuto nel tempo difficoltà gestionali ed economiche che sono peggiorate con la crisi Covid. Tanto che oggi è in mano a un commissario liquidatore che ha affidato la gestione al Consorzio Cozoma, "il quale, però, non riesce più ad andare avanti – spiega Domenico Romanini, presidente di Bovinmarche – e minaccia la chiusura". "Gli allevatori rischiano di dover spostare la macellazione fuori regione – aggiunge –, aumentando i costi e noi stiamo valutando soluzioni per ridurre l’impatto sugli allevatori".

Coldiretti, regionale e maceratese, fin dall’inizio della crisi avevano subito fatto appello alle istituzioni per intervenire. "La provincia di Macerata è una delle più importanti per la zootecnia regionale e non può rimanere senza una struttura vitale per tutto il settore – conclude il direttore di Coldiretti Marche Alberto Frau –. Chiediamo subito alla politica di aprire un tavolo di crisi, ma se non ci saranno atti concreti a stretto giro saremo costretti a manifestare in piazza in modo corposo come è nostra prassi. Non c’è più tempo da perdere".