Il ’Mattei’ è un istituto che piace: successo per il primo Open day

Boom di presenze all’IIS "E.Mattei" di Recanati per la prima giornata di Open day rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Inaspettato il numero di famiglie intervenute: ben 150 ragazzi, accompagnati dai loro genitori, hanno visitato l’Istituto la cui offerta formativa comprende ben cinque indirizzi di studio: Meccanica, Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Trasporti e Logistica ed Elettronica ed Elettrotecnica. Dal 2016 il "Mattei" utilizza metodologie didattiche innovative tanto che dall’indagine Eduscopio 2023, frutto del gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, la scuola si è classificata ai primi posti in provincia tra quelle che preparano meglio i propri studenti ad un positivo ingresso nel mondo del lavoro. L’Istituto è, inoltre, ricco di spazi e attrezzature continuamente rinnovate e le famiglie hanno potuto visitare i numerosi laboratori della scuola, che rappresentano un punto di forza, ed i ragazzi, guidati da più di cento studenti dell’Istituto, che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, hanno sperimentato con entusiasmo, attività innovative e coinvolgenti. Continuano, nel frattempo, i lavori di ampliamento dell’Istituto, il cui completamento è previsto per il prossimo anno scolastico, e le attività di orientamento in ingresso. Sono previste altre date di Open day il 16 e 17 dicembre e il 14 e 21 gennaio 2024, sempre dalle 15 alle 19. Proseguono con grande successo anche i laboratori pomeridiani del progetto "LaboratoriAMO" prenotabili attraverso il sito web dell’Istituto www.ismatteirecanati.edu.it .