Il maxi cantiere bloccato. Castelli: "Siamo pronti a partire con una parte delle demolizioni"

"La struttura commissariale non può interferire o entrare in questioni giudiziarie. In due palazzine l’iter per i lavori sta andando avanti; a brevissimo concediamo il contributo per una e per l’altra sono state trasmesse da poco le integrazioni. Ho già dato disposizioni per seguirle con molta attenzione e celerità". Il commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione, Guido Castelli, interviene sui condomini tra via Pantaleoni e via Zorli, a Macerata, tra le opere più grandi e complesse del cratere sismico.

In pratica – come raccontato ieri dal Carlino –, due cortiletti di 30 metri quadrati tengono in ostaggio un cantiere da 50 milioni di euro, che riguarda otto palazzine, una strada pubblica e 120 famiglie. Se i lavori non dovessero iniziare entro fine dicembre, si perderebbe una fetta di finanziamenti, l’intervento salterebbe e le palazzine resterebbero pericolanti. Il tutto, per una micro procedura esecutiva. Per la demolizione, infatti, servivano i consensi di tutti i proprietari (comprese case intestate a persone defunte,con eredi, curatori o assistenti da rintracciare); tutti sono stati contattati e hanno dato il consenso. Ma su 10mila metri quadrati, ne restano "solo" 30 congelati. Su questi spazi – due accessi a garage e cantine – un imprenditore ha avviato una procedura esecutiva e li ha pignorati. Si tratta di due microzone senza valore, su cui è impossibile che il creditore possa sperare di rifarsi. Però, di fatto, sono bloccate. Eppure le imprese edili sarebbero pronte a far partire i lavori per questo importante cantiere.

"L’area oggetto del contenzioso – precisa il commissario – è solo una porzione e nelle altre parti gli interventi vanno avanti. Pur non essendo di nostra competenza l’aspetto giudiziario, come struttura commissariale, per cercare di sbloccare la situazione, potremmo ragionare in questo modo: iniziare comunque l’intervento, isolando la parte vincolata dalla procedura esecutiva. Cioè potremmo cominciare dalle demolizioni non "problematiche" e, insieme alla direzione dell’Usr Marche, tentare una soluzione sollecitando i privati. Una moral suasion ("persuasione morale", sollecitando e inducendo il privato ad avere un comportamento corretto, ndr). Ma, ribadisco, non possiamo entrare nella vicenda giudiziaria né rivolgerci al presidente del tribunale facendo appello all’urgenza o alla sicurezza pubblica. Che io sappia, comunque, i tecnici stanno prospettando un paio di soluzioni possibili coinvolgendo le parti. Intanto facciamo il possibile per iniziare le opere nell’area non oggetto del contenzioso".

La speranza per i cittadini è che non ci siano altre scosse importanti e che i palazzi lesionati non rappresentino un pericolo col rischio di venire giù. Senza contare che ci sono decine di famiglie che aspettano di tornare nelle loro case. La scorsa estate, era stata dato come imminente l’inizio dei lavori dopo che il commissario aveva annunciato il finanziamento, con otto milioni e 800mila euro, dei lavori per rinforzare il muro che sorregge la strada, lavori necessari prima di demolire le palazzine per evitare cedimenti in via Pantaleoni.