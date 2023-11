Il maxi cantiere bloccato: "I lavori devono partire, stiamo facendo il possibile"

"Il Comune sta facendo il possibile per capire come sbloccare la situazione, e nei prossimi giorni potremmo avere qualche notizia. Parliamo dell’opera più grande del cratere e della riqualificazione di una parte importante della città, l’attenzione è altissima su questo cantiere". L’assessore Silvano Iommi interviene sulla ricostruzione delle otto palazzine danneggiate dal terremoto tra via Pantaleoni e via Zorli. Per demolirle e ricostruirle, e per consolidare la strada comunale, sono stati stanziati circa 50 milioni di euro. Ma dato che su due frustoli di 15 metri quadrati è in corso una procedura esecutiva, l’opera è ferma. E se i lavori non partiranno entro dicembre, salterà parte del finanziamento, quella legata al bonus 110 per cento.

"Segretario e ufficio tecnico stanno cercando di capire come dare una mano – spiega l’assessore Iommi –. In ballo c’è una questione privatistica, per la quale, come ha detto il commissario Castelli, possiamo fare solo un’opera di moral suasion. Per rilasciare le autorizzazioni però abbiamo bisogno di tutti i titoli, e non c’è la possibilità di dare un permesso provvisorio". L’amministrazione sta cercando il modo per non attendere l’esito della procedura esecutiva: l’asta per la vendita dei frustoli adiacenti all’ultimo palazzo potrebbe esserci non prima di marzo, troppo tardi. "Intanto però abbiamo rilasciato le autorizzazioni agli enti gestori delle varie reti, e prevista la spesa, per sganciarle e spostarle". Tra le ipotesi al vaglio c’è l’autorizzazione alla demolizione solo per una parte delle palazzine. "Il problema infatti riguarda solo l’ultima, quella più a valle, che però è anche la più grande. Per gli altri edifici, entro massimo due settimane potrebbero iniziare gli interventi di strip out, cioè l’asportazione dell’amianto, delle tubazioni, degli infissi, tutte le operazioni preliminari alla demolizione, per le quali ci vuole qualche settimana. Entro dicembre, appena ci sarà il decreto dell’Usr, si potrebbe partire con le palazzine a monte". I lavori preliminari alla demolizione basterebbero come avvio del cantiere, per il bonus del 110 per cento? È ancora da chiarire, "ma stiamo cercando di fare in modo di iniziare entro i termini. Purtroppo abbiamo saputo solo a fine ottobre di questo problema. Ma bisogna fare il possibile: è interesse di tutti riqualificare l’area e dobbiamo riuscire a farlo, rispettando le normative edilizie e sismiche". Esclusa da subito la delocalizzazione dei palazzi, perché non piaceva ai proprietari, "si ricostruirà lì, ma con una immagine migliore e una qualità delle strutture imparagonabile".