Il maxi palazzo di Corneto: "Sarà demolito entro aprile"

Il palazzo Sbarbati di Corneto verrà abbattuto entro aprile. L’edificio nuovo avrà una sagoma e un profilo diversi. A oltre otto anni dalle scosse, non si fermano le demolizioni post terremoto a Macerata. Nelle prossime settimane – come spiega l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi – toccherà anche al palazzone multipiano di via Cincinelli a Corneto, danneggiato dal sisma: verrà abbattuto e ricostruito con fondi post sisma. "Per la nuova costruzione servirà una variante urbanistica, vista la rimodulazione della geometrie. La metteremo a punto nei prossimi 15 giorni. La sagoma nuova avrà più spessore, e prevede un aumento dei volumi. L’altezza però rimarrà la stessa".

Nel frattempo, sono in corso altre due demolizioni in città: la prima, in via Marche, riguarda i palazzi gemelli che per anni sono stati per metà agibili e per metà inagibili. La seconda è alla Pace, in via Murri, dove ieri le ruspe sono entrate in azione per la demolizione di un piccolo edificio. Sempre alla Pace, prosegue il cantiere più grande del cratere, quello di via Zorli, dove sono stati demoliti otto palazzoni inagibili. A breve toccherà anche all’ultimo edificio rimasto in piedi. "Si sta lavorando – spiega l’assessore Iommi – alla pratica per la congruità della nuova costruzione all’edificio esistente. Si è proceduto a togliere gli allacci dell’acqua e del gas, e l’Enel sta lavorando per staccare i suoi impianti. Va ricordato che per abbattere l’edificio bisogna aspettare la liberazione della rampa che sale in via Pantaleoni, dove è stata costruita una paratia di contenimento, per liberare la zona dalle macerie".