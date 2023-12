Il maxi sequestro di droga. Nasconde 250 chili di marijuana, denunciato un imprenditore

Nascondeva la droga anche nei locali della sua azienda un imprenditore denunciato dalla Guardia di finanza di Civitanova, che lo accusa di aver occultato 250 chili di marijuana. La droga è stata sequestrata al termine di un’operazione che ha portato le Fiamme gialle a effettuare blitz nei magazzini di aziende di spedizione e a denunciare un italiano, destinatario di pacchi contenenti oltre 15 chili di marijuana e risultato in possesso di altri 235 chili circa di sostanza stupefacente.

Nel corso di uno di questi controlli, le pattuglie della Guardia di finanza della Compagna di Civitanova hanno notato due pacchi fra la merce in deposito e in attesa di essere consegnata. Apparentemente contenevano elettrodomestici, ma emanavano un odore sospetto, verosimilmente di sostanza stupefacente. Acquisita l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sono stati aperti e all’interno i militari hanno trovato oltre quindici chili di marijuana. In possesso del nome del destinatario dei colli le Fiamme gialle, con l’ausilio del cane antidroga Hanima, in forza alla Compagnia rivierasca, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione e in tutti i luoghi nelle sue disponibilità, tra questi anche locali dell’azienda nell’ambito della quale riveste la carica di amministratore unico. E qui il fiuto del cane ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di sostanza stupefacente, dove l’imprenditore conservava oltre 195 chili di marijuana e 37 chili circa di kief, sostanza psicotropa derivante dalle piante di cannabis. La droga sequestrata dalla Guardia di finanza ammonta a circa 250 chili. Il destinatario della consegna, nonché titolare dell’azienda, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata. I servizi di prevenzione e di contrasto allo spaccio e al consumo della droga vedono impegnati i finanzieri, anche nei controlli esterni dei colli giacenti nei magazzini delle aziende di spedizione, che sembra siano diventati uno dei canali più battuti per far viaggiare lo stupefacente. È di appena una settimana fa l’operazione che ha portato i finanzieri a scovare nei magazzini di un corriere di Civitanova altri 50 chili di marijuana che erano destinati a un 28enne di Porto Sant’Elpidio.