Il maxi traffico di droga. Marijuana, ecstasy e hashish. Giovane patteggia 5 anni

Avrebbe ceduto e ricevuto, in cento volte, circa duecento chili di hashish, oltre quaranta chili di marijuana, un chilo di mdma, oltre cinquecento sigarette elettroniche e circa 800 grammi di cocaina in tre mesi. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, il 28enne maceratese Stefano Morganti ha patteggiato cinque anni. È accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli episodi che gli vengono contestati, cento, erano avvenuti nell’arco di tempo compreso tra il 22 aprile e il 22 luglio 2024.

Il 28enne maceratese, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, il 22 aprile avrebbe ricevuto da un soggetto non identificato e avrebbe detenuto illecitamente 6 chili di hashish. Il giorno dopo, sarebbero arrivati 1,6 chili di hashish, che poi sarebbero stati consegnati a un terzo soggetto. Ancora, lo stesso giorno, avrebbe ricevuto e detenuto illecitamente 6,275 chili di hashish e 3,180 chili di marijuana. Il 2 maggio avrebbe ricevuto da un soggetto e detenuto illegalmente 4,5 chili di hashish e 2 chili di marijuana, mentre il 7 maggio 4 chili di hashish. Quindi, il 13 maggio 3 chili di hashish e 250 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis ad elevato valore di thc. Il 14 maggio 15 grammi di cocaina, dietro corrispettivo di 59 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis ad elevato valore di thc e 10 grammi di hashish. Il primo luglio avrebbe ricevuto 7 chili di hashish, il 2 luglio 40,4 chili di hashish, il giorno dopo oltre 6 chili. Il 4 luglio, ancora, avrebbe ricevuto e detenuto illegalmente 10,4 chili di hashish. Il 18 luglio avrebbe venduto (dietro corrispettivo pari a 8 chili di hashish) ad un soggetto non identificato 14 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis e un chilo di marijuana. Infine, il 22 luglio avrebbe detenuto presso un locker di uno spedizioniere 55 sigarette elettroniche, 900 grammi di marijuana, 20 grammi di mdma e 200 grammi di hashish. Il 23 luglio Morganti era stato arrestato dalla Guardia di finanza, che aveva scovato 36 chili di droga nascosti nel garage della nonna del giovane (vicenda per la quale si procede a parte). Ieri l’udienza dal gup del tribunale di Macerata: il 28enne, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, ha patteggiato cinque anni.