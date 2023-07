Il Maxxi di Roma vicino ai territori del sisma

di Gaia Gennaretti

Il Maxxi, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, a disposizione dei territori del sisma in un percorso di ricostruzione e rinascita. Ieri mattina al Museo dell’arte recuperata (Marec) si è tenuto l’incontro fra i sindaci del terremoto, il commissario straordinario Guido Castelli, il presidente della fondazione Maxxi Alessandro Giuli, l’arcivescovo Francesco Massara, l’assessore alla Cultura della Regione Chiara Biondi, il sottosegretario Lucia Albano e il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. Un appuntamento importante per fare il punto sull’attuazione del protocollo d’intesa tra la struttura commissariale sisma 2016 e la fondazione Maxxi, dedicato allo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e territoriale legati all’economia della cultura. La scelta del Marec non è stata casuale visto che raccoglie tutte le opere dell’arcidiocesi di Camerino-San Severino salvate dal terremoto e che, come afferma Massara, "abbiamo tante opere d’arte della Regione e l’arte può essere un motore importante per la ripresa del tessuto economico e sociale e per la riscoperta della fede". L’accordo con il Maxxi di Roma era già esistente, ma Castelli ha voluto rilanciarlo "affinché vi sia anche una propensione estetica della ricostruzione del cratere. Il cratere è pieno di bellezze e vogliamo che l’opera di rilancio si leghi alla sfida dell’arte contemporanea. In Giuli abbiamo trovato un partner altamente preparato e motivato e quindi ci auguriamo che il centro Italia, indebolito ma indomito, possa contare anche su questo ulteriore slancio offerto dalla contemporaneità che il Maxxi rappresenta. Speriamo si possa pensare a una capacità di programmazione e progettazione che insieme a tutti i sindaci possa restituire al cratere quell’immagine e quella sostanza che ha sempre avuto e che merita. La prova di come l’economia della cultura possa sposarsi con i tempi della ricostruzione è dettata proprio dal Marec che è un luogo in cui sono custoditi alcuni di quei 30mila beni culturali che sono stati travolti dal sisma". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente Giuli: "Questo museo è come un grande nosocomio, un luogo in cui tutte le opere riprendono forza e vigore, vengono censite e restaurate. È il ribaltamento di uno schema da rilanciare a livello nazionale e internazionale. Che cosa fa il Museo nazionale delle Arti contemporanee? Si mette a disposizione del territorio, delle comunità, del commissario, accompagnando questo percorso di rinascita per tornare a riabitare i luoghi del cratere. Noi siamo qui, il Maxxi è qui e si mette a disposizione per verificare ogni possibile soluzione e offrire tutto l’aiuto di cui questo territorio ha bisogno".