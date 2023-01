Il medico di base con la passione della musica

di Giorgio Giannaccini

Quando la vita da medico si intreccia con una passione sconfinata per la musica, che dà così il via a un concept album ispirato alle proprie vicende professionali e a quelle umane dei suoi assistiti, arrivando fino una riflessione sul mondo di oggi. Tutto questo, coinvolgendo anche dei giovani musicisti del territorio per dare a loro una preziosa vetrina. Protagonista è il portorecanatese Carlo Siniscalchi, che dal 1985 è uno degli storici medici di base attivi in città. A 67 anni ha deciso di mettersi in discussione e ha stampato il suo album d’esordio, "La solitudine del cuore", che a breve sarà disponibile su Spotify e in tutte le piattaforme digitali. Otto brani con testi e musica scritti da lui, anche se interpretati da altri musicisti che si alternano (tra cui Tony Felicioli, Maurizio Scalzo e Roberto Lucanero, solo per citarne alcuni). E nel farlo ha così un collettivo musicale, che si chiama Sini’s, nel quale rientrano pure i musicisti Maurizio Scocco e Maurizio ‘Mines’ Minestroni. "La verità è che sono nato musicista ma poi non lo sono diventato, perché ho fatto altre scelte di vita che mi hanno portato alla medicina – afferma Siniscalchi –. Da ragazzo suonavo la chitarra, ma nel corso degli anni ho approfondito lo studio delle parti testuali e della musica. Così, a 67 anni mi sono sentito pronto a osare in questa mia passione, magari ci ho messo un po’ di tempo". Alcune canzoni sono più recenti, altre erano rimaste nel cassetto per anni. "I testi sono tutti scritti da me, così come ho realizzato le linee melodiche con il piano e la chitarra – aggiunge Siniscalchi

–. Le varie canzoni sono la ricostruzione di storie e immagini: attingono dalla mia professione di medico che mi ha portato a immergermi nelle vicende umane dei miei pazienti, spesso delicate. E da lì è venuto fuori quello che per me rappresenta uno spaccato della società odierna, dove emerge una solitudine dei sentimenti, in un mondo buio che ci emargina nelle mura domestiche, perché si ha perfino più paura di quello che c’è fuori". E i titoli delle canzoni sono emblematici: ‘La solitudine del cuore’, ‘Amore caustico’, ‘Il tempo che rimane’, ‘Tutto detto in un’ora’. "Il concept album – conclude – è giocato su una citazione del filosofo Rilke: ‘L’amore consiste in questo: due solitudini che si proteggono, si toccano e si accolgono’. I maggiori maestri ai quali mi ispiro sono Paolo Conte, Piero Ciampi e Vinicio Capossela".