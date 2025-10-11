Il medico matelicese Paolo Sossai premiato per il suo libro a Lugano

Il medico matelicese Paolo Sossai (nella foto) ha ricevuto a Lugano il prestigioso Premio della critica 2025 allo Switzerland Literary Prize, quale autore del libro "Medicina arma di potere", testo, pubblicato da Armando Curcio editore, che affronta il dissidio tra scienza e coscienza della medicina, alla luce delle nuove scoperte e innovazioni, in rapporto alle potenzialità economiche. Nel testo, l’autore ripercorre l’evoluzione della medicina nella storia, da Ippocrate alle varie scuole mediche dell’antica Grecia, passando per le scuole mediche medievali fino alla medicina orientale.

Ad essere messo in luce è il potere di chi non mette in primo piano l’uomo, ma il profitto, provocando danni irreversibili. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel centro culturale Lux di Massagno, condotta con maestria dal presidente Roberto Sarra, rendendo la serata, promossa dalla Pegasus edizioni, particolarmente gradevole e ricca di spunti ed anticipazioni letterarie. Il dottor Sossai, originario del bellunese, stimato ex primario degli ospedali di Matelica e Urbino, attuale direttore del dipartimento medico della scuola Internazionale delle maxi emergenze, nonché docente nelle università di Camerino e di Ancona, è stato autore anche di altri precedenti saggi di successo: "Pancia in fiamme" e "Virus intelligenti".

Con il libro "Guarire", edito sempre da Armando Curco Editore, lo scorso marzo è stato il vincitore assoluto del Premio Letterario Roma International 2025. Alla notizia del premio di Lugano, da parte della casa editrice è stato dichiarato: "Si tratta di un riconoscimento che celebra la forza e l’attualità di un’opera capace di indagare i rapporti tra scienza, etica e potere, offrendo al lettore uno sguardo lucido e profondo sulla medicina contemporanea".

