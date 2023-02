Il medico Paolucci va in pensione Sarà sostituito da Gagliardini

È stata determinata ieri la pronta sostituzione d’un medico di famiglia, che a breve lascerà l’incarico. Il dottor Franco Paolucci, che a Cingoli da domenica 12 cesserà la convenzione col Servizio sanitario nazionale per raggiunti limiti di età, sarà immediatamente sostituito dal dottor Gabriele Gagliardini. "Quindi gli assistiti dal dottor Paolucci – ha comunicato l’assessore regionale alla sanità e vice presidente del consiglio regionale Filippo Saltamartini dopo il confronto avuto con la direzione dell’Ast Ancona e col distretto competente – potranno ricollocarsi fin da subito". Saltamartini ha inoltre precisato che "il dottor Gagliardini avrà un incarico provvisorio: da lunedì 13 potrà seguire i circa 700 pazienti del dottor Paolucci". E Saltamartini ha voluto concludere il suo intervento con questa significativa sottolineatura: "Nonostante le carenze che si registrano sul mercato delle professioni mediche, ci siamo assunti l’impegno di tutelare le zone disagiate, come quella di Cingoli che si trova nell’area del cratere sismico". L’iscrizione nella lista degli assistiti dal dottor Gagliardini, potrà essere effettuata da lunedì 13, giorno in cui il medico prenderà servizio, rivolgendosi allo sportello del Cup di Cingoli, aperto dal lunedi al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio di ogni martedì dalle 15 alle 17.30.

Gianfilippo Centanni