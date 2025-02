Il medico star dei social: "Il lavoro peggio del tumore, adesso cambio mestiere"

Si è fatta conoscere prima tra la gente e poi sui social network, in particolare TikTok, dove è molto seguita, come medico di base. Ma la dottoressa Ilaria Rossiello ha deciso di dare le dimissioni e cambiare lavoro. "Ero molto portata per fare il medico di famiglia, ma non sono portata per fare la martire. Se il lavoro ti crea più angoscia di un tumore, forse è il caso di cambiarlo", ha detto in un video, pubblicato su Instagram, l’altroieri, che è stato anche un’occasione di riflessione sulle condizioni di lavoro, sempre più insostenibili, dei medici di famiglia. Centinaia i commenti arrivati da professionisti di tutta Italia. Ilaria Rossiello, 34 anni, ha aperto il suo ambulatorio, a Montecosaro, nel 2020 ma lavora come medico di medicina generale dal 2016. Da qualche giorno ha dato le dimissioni. Una scelta che è arrivata dopo un periodo difficile, alle prese con una malattia, ma dettata anche dai ritmi insostenibili di un lavoro totalizzante. "Decine di pazienti in ambulatorio, visite a domicilio, il telefono che squilla a tutte le ore – ha raccontato –. Il lavoro era diventato insostenibile già quando ero nel pieno delle forze. Era una scelta che stavo maturando: il peggioramento delle condizioni di lavoro di un medico di famiglia è ormai inarrestabile, siamo abbandonati. Sono molto felice di aver dato le dimissioni e, quindi, di non essere più un medico di medicina generale".

"Cambio mestiere e mi sento libera – aggiunge –. Questo lavoro mi faceva stare male, non dormivo la notte per l’ansia. Stavo più male per quello che per la patologia, tumorale, che ho avuto. E se il lavoro ti crea più angoscia di un tumore, forse è il caso di cambiare lavoro. Ora sto molto meglio, perché mi sono liberata di questo tumore e dell’altro, che affliggeva la mia vita". Il video pubblicato su Instagram ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Come era prevedibile ha scatenato un dibattito. "Ho ricevuto decine e decine di messaggi da parte di miei colleghi – ha raccontato Rossiello –. Mi hanno scritto in tanti, sia quelli che hanno preso la mia decisione e che ora si sentono rinati. Mi hanno parlato di serenità ritrovata. Ma ci sono anche colleghi che non hanno trovato il coraggio di farlo, che vivono sull’orlo di un burn out, nella disperazione e nella frustrazione. Io per ora mi sto dedicando alla medicina estetica, poi si vedrà". Con un messaggio condiviso su Facebook la giovane dottoressa ha comunicato la sua decisione agli abitanti di Montecosaro. "Mi sembra assurdo dovermi giustificare per il fatto che mi sto curando per un tumore, andare comunque in ambulatorio a neanche una settimana dall’intervento con una complicanza operatoria in atto e subire aggressioni, chiacchiere e cattiverie. Ho fatto decine di migliaia di accessi e curato per anni la popolazione al massimo delle forze e della professionalità, e ricevuto indietro solo calci in bocca. Per le persone che mi hanno sempre sostenuto, grazie, ho continuato per voi e per la passione per la cura del prossimo, ma questo peso è ormai insostenibile".