Il medico Trippetta va in pensione anticipata

di Lucia Gentili

Il dottor Maurizio Trippetta, dopo 36 anni di onorato servizio come medico di famiglia sia a Petriolo che a Mogliano, dal prossimo primo aprile va in pensione anticipata. E lo fa salutando e ringraziando con una lettera i suoi "gentilissimi pazienti". Una scelta che il medico si è visto costretto a prendere in seguito all’infarto che l’ha colpito lo scorso 12 dicembre: ora sta meglio, ma per tornare a lavoro avrebbe dovuto ridurre di molto la propria attività. "Ma nei paesi come i nostri come si fa?", chiede il medico di base, un dottore vecchio stampo, sempre disponibile verso i propri mutuati e punto di riferimento nel territorio. Così il dottor Trippetta, di Petriolo, 65 anni compiuti a settembre, ha deciso di andare in pensione 2-3 anni prima (tenendo conto dell’ultima riforma dei medici di famiglia) e di appendere la lettera sulla porta degli ambulatori dei due paesi. Tre mesi fa l’infarto. E adesso, in via di recupero e per precauzione, ha preferito evitare di salutare i pazienti di persona perché, essendosi ormai instaurato un rapporto "familiare", l’emozione sarebbe stata troppa. Trippetta si è laureato nel 1982 e, dopo alcuni anni tra sostituzioni e guardie mediche, ha iniziato la sua avventura. "Vi comunico con dispiacere che dal primo aprile – scrive nella lettera ai pazienti – cesserò la mia attività di medico di medicina generale. Sicuramente avete saputo del mio grave infarto; ora sto meglio ma per poter ricominciare l’attività dovrei ridurre di molto l’intensità del lavoro. Ho riflettuto a lungo, ma non ho mai fatto il medico a "mezzo servizio", non riesco e non voglio farlo. Con tutti, oltre al rapporto professionale, ho cercato di instaurare sempre un rapporto umano e vi ringrazio perché in tutti questi anni ho ricevuto tanto anche da voi. Ora è arrivato il momento in cui la vita mi chiede un cambio a 360 gradi. Auguro a tutti ogni bene e soprattutto una buona salute". Durante questo periodo il medico di base è stato sostituito da un collega. Dal primo aprile il dottor Trippetta andrà ufficialmente in pensione (in questi tre mesi non è tornato in ambulatorio). E, ufficiosamente, dovrebbe essere stato trovato anche colui che prenderà il suo posto.