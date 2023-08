"Il Medioevo... che ritorna a Sarnano: Castrum Sarnani fa il pieno oltre le più rosee aspettative"

Con la rituale esibizione dei "Tamburini del Serafino", applauditi a scena aperta da una piazza Alta gremita, si è conclusa sabato sera la 15esima edizione di "Castrum Sarnani – Il Medioevo… che ritorna", organizzata dall’omonima associazione con l’aiuto di sarnanesi. Un’edizione davvero da record, per l’affluenza di pubblico al di là delle più rosee aspettative. I molteplici cantieri della ricostruzione post sisma in corso nel centro del paese hanno imposto di confermare il percorso itinerante dello scorso anno, partendo da porta Brunforte fino a piazza Alta, limitato in rapporto agli spazi che servirebbero per taverne, locande e hostarie, mestieri, laboratori, spettacoli fissi ed itineranti, giochi, accampamento militare. Fin dalla serata inaugurale del 10 agosto la ricercatissima Taverna della Luna, colonna portante dell’iniziativa, ha fatto registrare il tutto esaurito. Sabato 12, alla scontata conferma della Taverna della Luna, si è aggiunto il sold out fatto registrare, come lo scorso anno, dallo spettacolo "Luce", messo in scena in piazza Alta dalla Compagnia dei Folli di Ascoli con ingresso a pagamento. L’eco della bontà dei piatti tipici serviti alla Taverna della Luna e il nutrito programma, predisposto dall’Associazione Tamburini con la direzione artistica di Alessandro Martello, hanno determinato una affluenza di proporzioni inaspettate al punto da archiviare l’edizione numero 15 di "Castrum Sarnani" come quella dei record assoluti di critica e di pubblico.