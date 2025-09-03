Il memorial Franceschetti. Vincono Cesini e Marchi

Al circolo sociale "I Pini" si è concluso il terzo memorial Giorgio Franceschetti, torneo di bocce a coppia che ha riscosso un grandissimo successo sia a livello di adesioni che di pubblico. Sono stati ben 144 i giocatori che hanno preso parte alla kermesse, provenienti da cinque regioni del centro Italia, che nel corso delle due settimane di gare hanno dato vita a incontri altamente spettacolari guadagnandosi applausi dal numeroso pubblico presente.

Ad aggiudicarsi il trofeo messo in palio dall’organizzazione è stata la coppia composta da Marco Cesini, commissario tecnico della società Sant’Angelo Montegrillo di Perugia campione d’Italia, e Mattia Marchi. La coppia vincitrice ha battuto nella finalissima la campionessa europea Sofia Pistolesi e Marco Petterini al termine di una sfida che ha vissuto momenti di grande intensità.

Una manifestazione che, ancora una volta, conferma il grande lavoro organizzativo messo in campo da uno staff altamente competitivo composto dal presidente del Circolo Sandro Pierucci e dai collaboratori Renzo Trapè, Massimo Giuliocesare, Claudio Foglia e Franco Picchio. Al termine della manifestazioni calorose strette di mano e appuntamento alla prossima edizione del trofeo.