Il mental coach. Bani incontra i giovani

Seconda tappa per "Naviga al meglio il mare della vita", la mini rassegna ideata dall’associazione il Museo del Mare guidata dal presidente Vinicio Morgoni. L’incontro, dal titolo "Un equipaggio unito raggiunge tutte le mete", si svolgerà venerdì, alle 19, al ristorante America Graffiti. Presente anche il mental coach Gabriele Bani. L’altro ieri l’evento è stato presentato a Palazzo Sforza alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, del consigliere comunale Gianluca Crocetti, di Fabio Moreni del direttivo dell’associazione e di Giorgia Montanari di American Graffiti. "Bani incontrerà i ragazzi e gli atleti insieme alle loro famiglie ed allenatori per aiutarli a sviluppare il giusto stato d’animo e la corretta motivazione – spiega il presidente dell’associazione Morgoni –. Un incontro che insieme agli altri, ben si sposa con la filosofia del Museo del Mare: non solo foto, reperti di vecchie barche e storia, ma anche strumento per diffondere la cultura di tutto ciò che riguarda il mare, a partire dallo sport". Al termine degli incontri, a ingresso gratuito, si potrà cenare da America Graffiti ad un prezzo convenzionato. Per info e prenotazioni 339-8399849.