Il mercato del sabato fa il pieno. Grazie allo stop di Civitanova

Sabato scorso il mercato settimanale del centro storico ha vissuto una rinascita inaspettata animandosi di persone come non si vedeva da anni. Questo afflusso sorprendente sembra avere una spiegazione semplice: la soppressione, per quel giorno, del mercato di Civitanova, che si svolge anch’esso di sabato, che ha spinto molti acquirenti recanatesi e non solo a cercare alternative tanto che gli ambulanti hanno notato un incremento significativo delle vendite. Il mercato di Civitanova, a detta dei più, risulta essere meglio organizzato con una grande varietà di offerta merceologica e a prezzi competitivi. Ciò rende ancor più chiaro il fatto che la lenta agonia del mercato di Recanati dipende in gran parte dalla sempre più scarsa presenza di espositori e dalla mancanza di un’offerta di varietà numerosa di prodotti. Per invertire questa tendenza, è, quindi, fondamentale mettere in campo idee innovative che stimolino la partecipazione degli operatori.

Una proposta potrebbe essere l’introduzione di incentivi economici, come una significativa riduzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, per attrarre nuovamente gli espositori. Inoltre, sarebbe utile considerare la creazione di parcheggi gratuiti nelle vicinanze del centro storico, regolati da un sistema di disco orario. Queste misure potrebbero facilitare l’accesso al mercato e rendere la visita più comoda per i clienti, incoraggiando così un aumento della domanda. Se sfruttata al meglio, una maggiore affluenza potrebbe non solo rivitalizzare il mercato, ma anche contribuire al dinamismo commerciale del centro storico.

ant. t.