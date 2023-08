Il mercato settimanale si fa: c’è l’accordo tra ambulanti e amministrazione

A differenza di Montefano, dove oggi non si terrà il tradizionale mercato settimanale, a Recanati invece, in via dei Politi, nel quartiere di Villa Teresa, ci saranno sempre le bancarelle degli ambulanti che, in accordo con l’amministrazione, hanno deciso di lavorare anche nel giorno di Ferragosto. Già da una settimana grossi cartelloni pubblicitari annunciano ai clienti la presenza dei banchi con frutta e verdura, alimentari e fiori, oltre all’abbigliamento e alle calzature.