Il mercato si farà regolarmente

Il mercato settimanale di domani, anche se in concomitanza della festa dedicata all’Assunzione di Maria, si terrà regolarmente, nel centro storico di Tolentino. Quindi le bancarelle del martedì saranno comunque presenti, pur trattandosi di un giorno festivo, Ferragosto. "Si prega quindi di non parcheggiare le auto nelle piazze e nelle vie dove vengono allestite le bancarelle degli esercenti ambulanti", raccomanda il Comune. Invece oggi gli uffici comunali Tolentino saranno chiusi al pubblico. Saranno in servizio gli agenti della Polizia locale, l’ufficio anagrafe e il servizio reperibilità.