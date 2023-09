Il mercato si sposta di nuovo: "Troppi cantieri"

di Lucia Gentili

A partire da martedì il mercato settimanale di Tolentino lascerà di nuovo il centro storico per tornare in viale Giovanni XXIII, dove era stato trasferito dopo il sisma fino al 2021. "Una scelta obbligata, in quanto il centro sta diventando sempre più un cantiere a cielo aperto", hanno spiegato ieri in conferenza gli assessori Flavia Giombetti (Ricostruzione) e Fabiano Gobbi (Commercio e attività produttive), con la collega Elena Lucaroni (Politiche sociali) e il presidente del comitato di quartiere Repubblica Mauro Gesuelli. Quindi le bancarelle saranno trasferite di nuovo nella zona est della città. "Tenevamo al fatto che il mercato del martedì restasse in centro, perché dà vita e movimento, ma siamo arrivati ad un punto in cui è necessario spostarlo – ha dichiarato la Giombetti –. Per i cantieri post-sisma, diverse strade sono chiuse e c’è la problematica dei parcheggi. Ora le priorità sono sicurezza e viabilità. Attualmente in centro abbiamo 87 lavori in corso, le pratiche con istruttoria conclusa sono 28, mentre 22 sono in attesa di decreto (le tempistiche in media per ogni intervento sono di due anni e nove mesi di proroga). Dove vediamo una gru vediamo anche la speranza di tornare alla normalità, quindi dobbiamo avere pazienza per i vari disagi. Ad ogni modo, quando la ricostruzione (pubblica e privata) sarà terminata, l’intenzione è riportare il mercato nel cuore della città, la sua sede storica". "L’apertura di importanti cantieri in diverse vie e piazze – ha aggiunto Gobbi – non consentono più l’allestimento del mercato in centro. Lo dico con rammarico perché ho cercato di lasciarlo qui, la giusta collocazione. Ma il montaggio delle gru e l’occupazione di porzioni di suolo pubblico, necessarie per effettuare i lavori di ricostruzione, vanno ad eliminare gli spazi necessari per le bancarelle e i furgoni dei commercianti. Verrebbero meno anche le vie di fuga necessarie in caso di pericolo e, soprattutto, non ci sono più gli spazi per il passaggio dei mezzi di soccorso. Cantieri saranno aperti in via Massi, via Ozeri, via Martiri di Montalto e a Palazzo Europa. Solo quest’ultimo, in partenza, farebbe spostare venti bancarelle". Si ricorda ai residenti di viale Giovanni XXIII e via Ramundo, il martedì, di non posteggiare le auto nelle zone abitualmente usate per l’allestimento del mercato, compreso il parcheggio adiacente al campo da basket. Dalle 7 alle 14 di martedì e per tutti i martedì successivi, nelle due vie scatta infatti il divieto di transito e di sosta.