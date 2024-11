Il messaggio del vescovo Marconi: "Vogliamo incoraggiare i marchigiani a entrare nel Giubileo 2025"

"Nel vangelo i discepoli di Emmaus, delusi e spaventati, con una fede diventata molto fragile, dicono a quel misterioso pellegrino che si era fatto loro accanto e che era Gesù risorto: "Noi speravamo…". La speranza infatti diventa fragile, solo un ricordo del passato, quando non è sostenuta dalla fede e dalla preghiera. Noi vescovi vogliamo perciò incoraggiare i marchigiani ad entrare nel Giubileo: rinnovando la loro fede e nutrendola di preghiera, per essere quei pellegrini di speranza di cui il mondo ha oggi grande bisogno". Così il vescovo Nazzareno Marconi sull’appuntamento che vedrà impegnati i vescovi delle Marche, mercoledì a Loreto, a firmare il "Messaggio dei vescovi marchigiani per il Giubileo 2025 ai fedeli ed a tutti i marchigiani". Gli arcivescovi e vescovi marchigiani si ritroveranno a Loreto, a partire dalle 15.