Il messaggio del vescovo: "Servono fatti concreti altrimenti la speranza resta solo una parola"

"La speranza resta soltanto una parola se non è accompagnata da fatti concreti". È un passaggio dell’intervista a monsignor Nazzareno Marconi in un mondo segnato da povertà, guerre, femminicidi, sofferenza. Non solo, il vescovo di Macerata getta uno sguardo sul futuro senza dimenticare quanto il 2023 ci lascia in eredità, ripercorre i cambiamenti nella sua diocesi da quando nel 2014 è stato nominato vescovo, i problemi di questi anni segnati dalla pandemia e dal terremoto che ha lasciato molte ferite ancora aperte.

Monsignor Marconi, lei nel 2014 è stato nominato vescovo di Macerata, in cosa è cambiata maggiormente la città da allora?

"Presto saranno 10 anni, in questo tempo lungo c’è stato il Covid e prima il terremoto, che hanno cambiato non solo la città, ma il territorio. La popolazione si è notevolmente invecchiata e si è anche ridotta sensibilmente, soprattutto perché dalle zone interne molti si stanno spostando verso la costa e verso i centri più grandi. Macerata sta imparando che il suo futuro non può più giocarsi dentro le mura, ma solo nell’interazione con tutto il territorio e nell’apertura verso le regioni vicine dell’Italia. Un fatto significativo è stata la crescita di importanza locale e nazionale della figura di padre Matteo Ricci, così come la rilevanza crescente della via Lauretana, come percorso di pellegrinaggio che attraversa le nostre zone e che sono certo avrà una rilevanza notevole in occasione del prossimo Giubileo 2025".

Cosa l’ha colpita di più nel 2023 dei fatti avvenuti nel territorio?

"Sinceramente non sono un tipo che si guarda tanto indietro, mi piace invece piuttosto guardare avanti. È stato un anno che ci ha aiutato ad uscire ulteriormente dalla pandemia, in cui stiamo ancora lottando per affrontare la grande sfida della ricostruzione post-sisma non solo materiale ma soprattutto culturale. Mi sembra che sia cresciuta la consapevolezza che bisogna pensare al futuro dei nostri territori non semplicemente guardando al passato, ma provando a inventare strade nuove e progetti di sviluppo".

Dove trovare speranza in un mondo segnato da guerre, femminicidi, povertà ed altri problemi?

"La speranza resta soltanto una parola se non è accompagnata da fatti concreti. Si trova la speranza quando davanti a un problema come la povertà, che porta la gente a dormire per strada, ci si mette insieme come abbiamo fatto: la Caritas diocesana, il Centro di prima accoglienza di Rampa Zara, il Comune e la Fondazione Carima per dare inizio ad una realtà come casa Betlem. È una realtà piccola, ma concreta e che dà una risposta anche in questi giorni, così che nessuno sia solo e sia per strada. Si dà speranza quando ci si mette assieme, come abbiamo fatto con la pastorale giovanile di tutta la diocesi e si portano tantissimi giovani a fare l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù. È stata una piccola cosa concreta, ma reale, che ha segnato la vita di questi giovani e su cui si può costruire speranza".

Qual è il segreto del pellegrinaggio Macerata-Loreto capace di richiamare ogni anno tante persone?

"Credo che sia il fatto che è una proposta concreta e semplice, che invita le persone a mettere almeno una volta al primo posto ciò che c’è dentro il cuore, rispetto a tutte le cose che stanno al di fuori di noi. È un’esperienza che insegna a pregare e lo fa facendoti sentire parte di un popolo che prega. Chi fa questa esperienza non la dimentica. Poi siccome ci sono persone che si impegnano per offrire con continuità ogni anno questa esperienza, la continuità paga. Fa crescere il numero di chi vuol continuare a vivere una cosa buona ed a cui si avvicinano gli altri che vogliono provare per la prima volta. Fare degli eventi, anche molto grandi, che però nascono e muoiono, perché nessuno vive la fatica di dargli continuità e fedeltà non costruisce nulla. Nella vita spirituale come nella vita umana concreta, senza fatica, senza dedizione fedele e senza perseveranza non si costruiscono cose belle".

Cosa ha significato per Macerata la riapertura nel 2022 della Chiesa di San Giovanni?

"Credo che abbia significato un altro piccolo grande segno concreto di speranza. È stato il ritrovarsi all’interno della città uno spazio bello e significativo, di cui essere orgogliosi, in cui ogni maceratese può guidare un amico che viene a trovarlo per fargli vedere che la città si sta ricostruendo, che c’è gente che crede al futuro e non dimentica le cose belle del passato. Tutto questo è stato umanamente la riapertura di San Giovanni per ogni maceratese. Per i cristiani di Macerata è stato inoltre l’avere finalmente una casa della preghiera di tutta la diocesi, dove vivere insieme i momenti belli ed anche quelli tristi, sentendosi ciascuno in una casa che è di tutti: questo è il significato di una Cattedrale per chi crede. Per il vescovo dopo quasi 7 anni in cui ho cercato di svolgere il mio ministero senza avere un segno così forte di unità e di accoglienza di tutti, è stato finalmente poter ricominciare a pensare momenti e iniziative religiose, spirituali e culturali, che arricchissero la vita di tutti".

Come sta procedendo la ricostruzione dei luoghi di culto colpiti dal sisma?

"In questo anno si sono fatti dei passi in avanti. C’è almeno la sensazione che ci si voglia tutti impegnare davvero per riuscire a dare risposte serie concrete. Il superbonus ed il Pnrr, che hanno impegnato le ditte, i Comuni, le strutture progettuali e tutti gli enti di verifica sono stati dei freni alla partenza della ricostruzione. In particolare la Sovrintendenza, che era già sottodimensionata e perciò sovraccaricata di incombenze complesse, messa in crisi da tante cose da fare, non ha permesso che si camminasse così speditamente come sarebbe stato necessario. Noi come diocesi abbiamo continuato a studiare le situazioni, a progettare le soluzioni ed a consegnare i progetti, perché potessero partire i cantieri. Per parte nostra abbiamo consegnato quello che serve per far partire una trentina di cantieri della ricostruzione delle chiese. Se Ufficio Speciale della Ricostruzione e Sovrintendenza potranno lavorare efficacemente, in maniera continuativa e semplificata, dando le risposte indispensabili per l’avvio dei lavori, nel corso del prossimo anno potremmo vedere grossi risultati. È quello che di cuore sto sperando. Intanto già alcuni cantieri sono partiti ed altri si stanno concludendo, non siamo certo rimasti con le mani in mano".