Il messaggio di Mattarella saluta il consiglio comunale dei ragazzi

Grande successo per il raduno nazionale dei consigli comunali dei ragazzi, tenutosi a Morrovalle per festeggiare i 35 anni della città che per prima ha creduto in questo strumento di socialità ed educazione civica la cui forza resta intatta ancora oggi. A partecipare sono stati centinaia di ragazzi e docenti, 40 sindaci in rappresentanza di sette regioni, per due giorni di incontri, dibattiti e conoscenza reciproca. Oltre alle delegazioni italiane, è arrivata anche quella di Schiltingheim, cittadina francese che nel 1979 è stata la prima a livello europeo a sperimentare il format del consiglio comunale dei ragazzi. Sono così iniziate le celebrazioni all’auditorium San Francesco, entrate nel clou ieri alla presenza dell’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e la delegata dell’Ufficio scolastico regionale Maria Teresa Baglione, e hanno inviato il loro messaggio di saluto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e il sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti. "Il mio ringraziamento va alla direzione didattica dell’istituto Via Piave e alla dirigente Arianna Simonetti, che da mesi si spendono per questo evento – ha sottolineato Staffolani –, ma soprattutto a coloro che hanno lavorato tanto 35 anni fa per farci ritrovare qui oggi, a quell’amministrazione guidata allora da Giuseppe Ascani e all’allora assessore Nazzareno Navisse, che è dimostrazione di ciò che un amministratore può fare e può dare alla propria terra".

Diego Pierluigi