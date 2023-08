"Il mestiere dei ricordi" alla casa di riposo

Oggi (ore 16), con ingresso riservato ai parenti, nel giardino dell’Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro ci sarà la prova aperta dal titolo "Il mestiere dei ricordi", frutto del laboratorio teatrale realizzato dai tirocinanti in psicologia clinica del dottor Stefano Bianchi e dalla dottoressa Francesca Offidani, sotto la supervisione del tutor, la psicoterapeuta Claudia Capucci. La rappresentazione è tratta dal libro "I racconti di Casa Gatti", pubblicato e realizzato interamente dagli ospiti della struttura, i quali racconteranno vicende, fatti e aneddoti di vita popolare e della passata gioventù. Gli ospiti e attori si alterneranno nella lettura e nei racconti del tempo che fu, facendo rivivere agli spettatori ricordi, emozioni e storie che si tramandano di generazione in generazione, ricordando quei momenti e valorizzando l’importanza della memoria e delle memorie, che altrimenti andrebbero perse per sempre. Si trascorrerà così, all’insegna dell’allegria e della solidarietà, un bel pomeriggio con i parenti, gli amici degli ospiti e attori della casa di riposo "Antonio Gatti" di Montecosaro. Un ringraziamento dall’Opera Pia Gatti "alla direzione, al personale infermieristico e socio-sanitario e ai volontari per la preziosa collaborazione".