Il metaverso a disposizione del marketing

Gli studenti delle classi quinte dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno partecipato al seminario sul tema “Marketing nel metaverso”, tenuto al Dipartimento di Economia e Diritto dell’università di Maceratai da Eliano Omar Lodesani, fondatore di Formules e presidente di Intesa Sanpaolo Reoco S.p.a, e dalla professoressa Elena Cedrola, direttrice del Dipartimento stesso. Grazie a questa attività gli alunni hanno affrontato il tema del marketing e le sue implicazioni nel mondo virtuale in una prospettiva storica, analizzato le caratteristiche delle principali piattaforme esistenti con interessanti spunti sulle modalità di costruzione del metaverso.

Le tutor di orientamento - le professoresse di Economia, Silvia Pasquali ed Eleonora Giannangeli - hanno sottolineato come queste siano le nuovissime frontiere del settore, sperimentate da colossi come Gucci e Luxottica, e di cui è molto utile avere la necessaria consapevolezza. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’attività svolta dai ragazzi che si colloca nel quadro delle esperienze di contatto tra scuola ed università, nella prospettiva di allargare sempre più i possibili scenari futuri con collaborazioni a vantaggio degli studenti, aprendoli il più possibile alla realtà esterna post studio.